شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تعلن تطوير محطتي صرف صحي واستكمال «الصلعا» بـ 51 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تخصيص مبلغ 51 مليون جنيه لاستكمال مشروعات صرف صحي بسوهاج، حيث تم اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لاستكمال مشروع تحويل محطة معالجة صرف صحي سوهاج غرب إلى المعالجة الثلاثية، كما تم تخصيص مبلغ 15 مليون جنيه لاستكمال مشروع تحويل محطة معالجة صرف صحي الكولا، بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 6 ملايين جنيه لاستكمال مشروع محطة صرف صحي قرية الصلعا بمركز سوهاج.

وأشار رئيس الشركة إلى أن مشروعي محطتي معالجة الصرف الصحي بسوهاج غرب، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف م3/يوم بمصرف سوهاج العمومي وصرف صحي الكولا، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 55 ألف م3/يوم، يتم تنفيذه لتصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمصرف أخميم القبلي، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع محطة صرف صحي الصلعا بقيمة 16.9 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال المحطة الرئيسية وخط الطرد وخط الانحدار، وكذا صيانة وتجربة جميع المطابق وخط الانحدار والغرف المنزلية لتخدم 300 منزل.