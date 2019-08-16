شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتائج منافسات اليوم الثانى لسباق ولى العهد للهجن بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت صباح اليوم الجمعة، على أرض ميدان الطائف بالسعودية، منافسات مهرجان ولى العهد السعودى للهجن بنسخته الثانية.

وأعلن الاتحاد السعودى للهجن منظم السباق، نتائج أشواط الفترة الصباحية لهذا اليوم وحصلت "مشكورة" لمالكها سهيل سعيد العامرى على أول أشواط المنافسات المخصصة لسن المفاريد (بكار- قعدان) لمسافة 2كم موزعة على 16 شوط للفترة الصباحية .

وفى الشوط الثانى اقتنص "شاهين" لـ ناصر عبدالله الكربى المركز الأول، والأول فى الشوط الثالث "العزوم" لـ سعد حمد المرى، واول الشوط الرابع " الفهد" لـ فهد فلاح العتيبى ، واول الشوط الخامس " الذيبة "، لـ فهد عبدالله الشمرى ، و اول الشوط السادس "مروح" لـ رياض ثامر السعدون، و وتصدر الشوط السابع " نهابه" لـ محمد عبدالله المرى، والشوط الثامن " غزيلان " لـ جاسم سعود العتيبى ، والتاسع " مسيرة" لـ مسعود عبدالهادى المرى، والعاشر " شهاب " لـ رياض ثامر السعدون، و تصدر الشوط الحادى عشر "نواره" ل حمد عبدالله المرى، والشوط الثانى عشر " الفارس"، لـ محمد على المرى.

وحصل على المركز الأول فى الشوط الثالث عشر " قوافى " لـ راشد طالب المرى، و والشوط الرابع عشر " مشعل " لـ حمد على المرى، والشوط الخامس عشر " ريادة " لـ عبدالله صالح العجمى، والشوط السادس عشر فاز بصدارته " شاهين " لـ محمد على المرى .

كانت فعاليات السباق انطلقت امس تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، بنسخته الثانية على ميدان محافظة الطائف، ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالى بمجموع جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطًا على فترتين تبدا الفترة الصباحية الساعة 7 صباحا والفترة المسائية الساعة 3 عصرا.

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وخصص الاتحاد السعودى للهجن المنظم للمهرجان المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطا مخصصة لجميع الفئات العمرية، فيما ستكون المرحلة الثانية لأشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، فالأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا وتستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.

وتشارك مصر فى السباق بعدد 67 من الهجن الأصيلة ومقررا ان تبدأ مرحلة التنافس ضمن الأشواط المخصصة للهجن الدولية .