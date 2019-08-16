سلاح الجو الليبى يستهدف مخزنا للطائرات المسيرة فى مطار زوارة غرب طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدف سلاح الجو الليبى، اليوم الجمعة، مخزنا للطائرات المسيرة فى مطار زوارة غرب طرابلس. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى فى بيان صحفى، إن الطائرات الحربية الليبية استهدفت مخزنا يستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة أبو كماش بحوالى 1.5 كم. وحذرت غرفة عمليات الكرامة أى مكان داخل ليبيا من التعامل مع أى جهة أجنبية، لافتة إلى أن تلك الأماكن ستكون هدف مشروع للقوات الجوية الليبية. Advertisements كانت المقاتلات الحربية للجيش الليبى قد استهدفت مخزنين للطائرات المسيرة داخل مطار زوارة غرب البلاد.

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