شكرا لقرائتكم خبر عن ملياردير صينى يدعو لوضع حد للفوضى والعنف الناجمين عن تظاهرات هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الملياردير الصينى لى كاشين، وهو أغنى رجل فى هونج كونج وواحد من أثرى الناس فى العالم، لوضع حد للفوضى والعنف الناجمين عن المظاهرات الضخمة المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أشهر.

وقال الملياردير الصينى فى بيان له، اليوم الجمعة، حول الأحداث الأخيرة فى المدينة، اعتبر فيه أن وقف العنف يمثل أولوية فى الوقت الراهن.

وقال: "الطريق إلى الجحيم غالبا ما تمهده النوايا الحسنة. يجب أن نفكر فى العواقب المحتملة. يجب أن نقدر هويتنا كمواطنين من الصين وشعب هونج كونج مثلما نقدر حريتنا وتعاطفنا مع الآخرين وسيادة القانون".

وأشار أيضا إلى أن الحكومة سمعت "بصوت عال وواضح" رسالة المتظاهرين وتحاول إيجاد حل.

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وأضاف: "الشباب خائفون دائما من أنهم لن يحصلوا على مكان في المستقبل. الاستثمارات في الجيل القادم ستؤتي ثمارها دائما لمدينتنا. يجب على سكان هونج كونج تقييم الوقت والمكان الفريدين اللذين أنشأهما مبدأ (دولة واحدة – نظامان). الزمن نهر لا نهاية له مع وجود ثابت، لكن لا يمكننا دخول النهر مرتين. دعونا نصلي حتى لا يصبح شغفنا اليوم ندمنا على الغد".

فيما نشر رجل الأعمال البالغ من العمر 91 عاما رسالة من صفحتين فى الصحف المحلية الرائدة: واحدة بالألوان وواحدة بالأبيض والأسود مع توقيع: "لى كاشين أحد سكان هونج كونج"، يدعو إلى وضع حد للعنف ومحبة الصين وهونج كونج والحرية وسيادة القانون.

وهونج كونج مستعمرة بريطانية سابقة استعادتها الصين وأصبحت جزءا منها عام 1997 وبدأت الاحتجاجات فى هونج كونج فى يونيو الماضى عند بدء النظر في تعديلات على قانون تسليم المجرمين لمحاكتهم فى الصين.

كانت الاحتجاجات فى هونج كونج سلمية لكنها تحولت لاشتباكات فى شوارع المدينة وصارت أكثر ضراوة على الرغم من التراجع عن إقرار هذا القانون.