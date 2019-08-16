شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تكثف رحلاتها غدا لبدء عودة حجاج القرعة والتضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مصر للطيران، جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة، حيث يشهد اليوم الجمعة، تشغيل 4 رحلات من جدة إلى القاهرة على متنها حوالى 950 حاجا من حجاج السياحة والهيئات بخلاف رحلات العمل.

أما غدا السبت، فيشهد بداية عودة حجاج القرعة وجمعيات التضامن الاجتماعي، حيث تكثف الشركة رحلاتها لنقل 2250 حاجا علي متن 13 رحلة جوية جميعهم من مطار جدة من حجاج قرعة وتضامن الجيزة وتضامن الدقهلية وحجاج أجانب وترانزيت وعدة هيئات وحجاج باماكو بمالي.