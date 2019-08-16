شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتطبيق الاختبارات المميكنة بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتطبيق الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلي لجميع طلبة الجامعات فى كافة التخصصات العلمية، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوزيرى التعليم العالى والإتصالات ، لمتابعة جهود الوزارتين فى مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية.

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وأوضح وزير التعليم العالى أن التطوير يشمل زيادة سرعة اتصال الجامعات من 3 جيجا بت/ث إلى 15 جيجا بت/ث وربط جميع الكليات الحكومية بكابلات ألياف ضوئية Fiber Optics وتطوير مراكز البيانات الخاصة بالجامعات الحكومية بالإضافة إلى مركز بيانات شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، وإنشاء 20 مركز اختبارات إلكترونية كمرحلة أولى بالجامعات التي تتضمن كليات الطب البشري.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بإجراء ثلاث تجارب لتطبيق الاختبارات المعرفية الموحدة علي عدد 5 كليات طب، ووصل إجمالي أعداد الطلاب إلي 500 طالب يوم 15 أغسطس 2018 ثم علي عدد21 كلية طب، ووصل إجمالي أعداد الطلاب إلي 3200 طالب يوم 7 مارس 2019، وأخيرا على طلبة كليات القطاعات الصحية (الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي - التمريض) بعدد يصل إلي 81 كلية بإجمالي 33 جامعة منها 18 جامعة حكومية وجامعة الأزهر، وكذلك الجامعات الخاصة ووصل إجمالي أعداد الطلاب إلي 8600 طالب، وذلك يومى الإثنين 22 يوليو ويوم الخميس 25 يوليو 2019 .