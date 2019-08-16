صور.. طلاب هندسة حلوان يبتكرون مظلة ذاتية بالريموت لوقاية السيارات من الشمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عدد من طلاب من شعبة هندسة الإنتاج قسم هندسة الميكانيكا بكلية هندسة حلوان، فى ابتكار وتصميم وتصنيع مظلة ذاتية للسيارة واقية من الشمس وهى مظلة يتم التحكم فيها من داخل السيارة أو من خارجها باستخدام الريموت كونترول.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، فى بيان اليوم، إن الجامعة تسعى دائما لدعم الطلاب المبدعين وخاصة المبتكرين من طلاب كليات الهندسة بأقسامها المختلفة، ويأتى ذلك إيماناُ بالدور الفعال الناتج من دعم المشاريع العلمية المتميزة التى تساهم فى التنمية المستدامة، مضيفاً أن الجامعة تحتوى على العديد من المبتكرين الشباب حيث يقوم الطلاب بتنفيذ أفكار عديدة لمشروعات تخدم المجتمع المصرى وتدخل ضمن منافسات عالمية.

فيما أكد الدكتور أحمد الجارحى عميد كلية هندسة حلوان على أن الكلية تقدم كافة سبل الدعم للطلاب لكى ينفذوا ابتكاراتهم بكل سهولة، حيث تعمل الكلية على إعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات الهندسية المختلفة التى تؤهلهم لسوق العمل.

ونفذ الطلاب ابتكارهم تحت إشراف الدكتور مرقص إبراهيم الأستاذ بقسم هندسة الميكانيكا شعبة هندسة الإنتاج، والدكتور حسين محمد عبد المنعم المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية وجاءت الفكرة الأساسية لتنفيذ هذا المشروع نتيجة تزايد درجات الحرارة فى مصر و بلادنا العربية نتيجة تلوث البيئة والأضرار البالغة التى تسببها حرارة الشمس على جسم و مكونات السيارة من تآكل الطلاء و تشوه الأجزاء البلاستيكيه فى السيارة، لذا كان الغرض من تصميم وتصنيع المظلة ذاتية الفتح و الطى هى حماية ووقاية السيارة من الشمس فى الأجواء الحارة والأماكن التى لا تتوافر فيها مظلات أثناء وقوفها فى الخارج لفترات طويلة خصوصا وقت الظهيرة، كما يعمل هذا المشروع على وقاية السيارة أيضا من الأمطار.

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وتحتوى المظلة على ميكانيزم يتم التحكم فيه من خلال ريموت كنترول يعمل على فرد غطاء من القماش او المشمع العازل لمياه الأمطار ثم إعادة طيه مرة أخرى قبل تحرك السيارة، و تعمل المظلة على اطالة عمر السيارة، والحد من رفع درجة حرارتها أثناء الوقوف فى أماكن ليس بها مظلات، وتتميز المظلة انها أوتوماتيكية و معدة لتفتح فى خلال 8 ثوان فقط فى مساحة 98 قدم .

ويتكون فريق عمل المشروع من الطلاب" محمود عبد العزيز، مينا جوزيف محمود الخولى، هينار سعد، علياء مدحت، سيف محمد، ناجى مراد، محمد سامح".



مظلة ذاتية بالريموت لوقاية السيارات من الشمس



فريق العمل