شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحويل 18 مليون جنيه مستحقات تأمينية لمصريين باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأثينا - باليونان، فى الحصول على تحويل اشتراكات 87 حالة حرجة بإجمالى مبلغ حوالى 973 ألف يورو، أى ما يعادل حوالى 18 مليون جنيه مصرى، مستحقات مصريين كانوا يعملون باليونان، من مؤسسة التأمين الاجتماعى "الإيكا" اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزارة تواصلت مع مكتب التمثيل العمالى باليونان بخصوص هذا الموضوع، حيث أشار المستشار العمالى أشرف فؤاد بأثينا، إلى أنه بذلك يصل عدد الحالات الحرجة السابق إرسالها هو 149 حالة منها :"33 حالة وفاة، و88 شيخوخة و28 عجز" يتم العمل على إنهاء إجراءات تحويل اشتراكاتها وتكون الأولوية لحالات الوفاة وعلى مراحل زمنية .

وقال سعد الدين إنه وفقا لتقرير المستشار العمالى عن شهر يوليو 2019 فإن مكتب التمثيل العمالى بأثينا قام بتلقى 122 استفساراً عمالياً، وشكوى واحدة تم حلها بالطرق الودية، وقد بلغت المتحصلات المالية للشكاوى العمالية والقضايا المعلقة 115 ألفا و682 يورو، أى ما يعادل حوالى مليونين جنيه مصرى تقريبا.