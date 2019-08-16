شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. جامعة القاهرة على رأس أفضل 300 جامعة فى تصنيف "شنغهاى" العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت جامعة القاهرة لأول مرة فى تاريخ الجامعات المصرية فى القفز مائة مركز والتواجد بين أفضل 301 إلى 400 جامعة على مستوى العالم فى التصنيف الصينى العام" شنغهاي" لعام 2019، وهو إنجاز كبير للجامعات المصرية بمعدل تطور لجامعة القاهرة فى عام واحد بلغ نسبة 20% عن الأعوام السابقة والتى تواجدت فيها الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن التصنيف الصينى الذى بدأ عام 2003 يعد الأصعب والأشهر والأقوى فى التصنيفات الدولية من حيث المعايير الصارمة حيث يعتمد على عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً فى مجلات علمية مرموقة، مع عدد الأبحاث العلمية التى تم الاستشهاد بها والرجوع إليها كمرجع علمي، بالإضافة إلى عدد الحاصلين على جوائز نوبل من خريجيها وأساتذتها، والسمعة الدولية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الإنجاز الذى تحقق من حيث التقدم الكبير فى أقوى التصنيفات العالمية جاء نتيجة التخطيط الاستراتيجى والجهود المتنوعة لإدارة الجامعة وأساتذتها وباحثيها، موضحاً أن ترتيب الجامعة من أفضل 301 إلى 400 جامعة والقفز مائة مركز دفعة واحدة يعد إنجازا ونقلة نوعية كبيرة على مستوى التصنيفات الدولية، وهو ما يؤكد أن المنظومة البحثية التى وضعتها الجامعة وتنفذها الآن تسير بخطى ناجحة ومميزة.

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وأشار الخشت، إلى أن منظومة جامعة القاهرة للتصنيفات الدولية تعمل على كافة الإتجاهات، حيث رصدت الجامعة ميزانيات كبيرة للإنفاق على البحث العلمى ومكافآت للباحثين أصحاب الأبحاث العلمية المنشورة دولياً، بالإضافة إلى خلق منافسة داخلية لأفضل كلية وأفضل قسم فى معدل النشر الدولي، إلى جانب المجلات العلمية التى أصدرتها الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الدولية الكبيرة والتى أصبحت لها شأن وثقل دولى على رأسها مجلة "JAR" والتى صنفت الخامس عالمياً بعد مجلتى " نيتشر" و"ساينس" وذلك وفقاً لأحدث تصنيف للمجلات الأعلى تأثيراً، فضلا عن المجلة المصرية للمعلوماتية التى جاءت بمعادل تأثير مرتفع، وإصدار أول مجلة دولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية مع الـ"ايمرالد" البريطانية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة كانت أحيانا تحافظ على وجودها ضمن الجامعات العالمية المرموقة "قائمة أول 500 جامعة"، وتتطور الآن فأصبحت على رأس أول 300 جامعة عالمية.

فيما جاءت أول جامعة مصرية بعد جامعة القاهرة فى التصنيف، بعدها بـ 400 مركزا، وهى جامعتا عين شمس والإسكندرية فى الترتيب من 701 إلى 800 جامعة، ثم جامعة المنصورة من 801 إلى 900 جامعة، ثم جامعة الزقازيق من 900 إلى 1000 جامعة،حيث يقوم التصنيف الصينى هذا العام على تصنيف 1000 جامعة حول العالم.