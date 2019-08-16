شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح متى يجب إلزام البنات بارتداء الحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو للإجابة على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول ارتداء الحجاب جاء نصه:"ابنتى عندها 12 عامًا متى ترتدى الحجاب؟".

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وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:" الحجاب وجوبه مرتبط بالبلوغ وقبل ذلك فالبنت غير مكلفة، فالله لا يحاسبها على صلاة ولا حجاب لأنها غير مكلفة".

وتابع ممدوح:"البلوغ غير مرتبط بسن، ولكنه مرتبط بمجيء الدورة الشهرية والتى غالبا تكون من سن 9 سنوات إلى 13 عامًا، وإذا أتمت البنت 15 عامًا هجريًا ولم تأت لها الدورة الشهرية تعتبر مكلفة".

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على الآباء أن يبدءوا فى تدريب أبنائهم على الطاعات من سن مبكرة وعدم الانتظار لسن البلوغ لأنه سيكون من الصعب إلزامهم فى هذه السن لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر".