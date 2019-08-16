صحيفة إيطالية :زيادة الإقبال على مصر بسبب بحرها الرائع وتكاليفها المنخفضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "فيتربو نيوز" الإلكترونية الإيطالية، إنه وفقا لتقارير من بعض وكالات السفر فى إيطاليا، فإن هناك إقبال متزايد على السفر إلى مصر للاستمتاع بالبحر الأحمر، الرائع وتكاليف السفر المنخفضة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن ميزانية الأسر فى إيطاليا أصبحت تتحكم بشكل كبير فى الأماكن التى يرغبون فى قضاء إجازتهم بها، ولكن فى جميع الحالات فإن مصر هى أفضل مكان للحصول على رحلة ممتعة من زيارة الأهرامات، والاستمتاع بالبحر الأحمر ونشاطاته المختلفة، إلى جانب انخفاض التكلفة.
وأضافت الصحيفة، أن الايطاليين الآن يخفضون من عدد أيام الإجازة بسبب التكلفة، ويختارون قضاء من 10 -12 يوم فى مصر للاستمتاع بمعالمها وبشواطئها.
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