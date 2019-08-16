شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الكعبة تتأهب لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتأهب الكعبة المشرفة، لاستقبال ضيوف الرحمن اليوم، لأداء صلاة الجمعة قبل التوجه لمدينة رسول الله، لزيارة قبره والصلاة بمسجده. Advertisements وأتم الله على ضيوف الرحمن مناسكهم، بعدما وقفوا بعرفات ورموا الجمرات، وأدوا الطواف والسعى، وحلقوا وقصروا وذبحوا الهدى.

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