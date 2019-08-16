شكرا لقرائتكم خبر عن فلكيا.. السبت 31 أغسطس بداية العام الهجرى الجديد 1441 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويهل علينا عام 1441 الهجرى الجديد الباب بما يحمله من أهمية خاصة فى حياة المسلمين فى جميع بقاع الأرض، بأعياده وأيامه المباركة وعباداته ومناسباته الدينية، علاوة على أنه يحمل ذكرى دينية غالية توافق ذكرى هجرة الرسول محمد، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، التى تم اتخاذها بداية للتقويم الهجرى.

ومع انقضاء أيام عيد الأضحى المبارك، بدأ العد التنازلى لاستقبال العام الهجرى الجديد، الذى سيوافق فلكيا يوم السبت 31 أغسطس الحالى، حيث ستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم الرؤية الشرعية حسابيا، كما أشارت الحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وسيأتى العام الجديد وما زال المسلمون يعيشون نفحات أجواء الحج المباركة، حيث يكون حجاج بيت الله الحرام قد أتموا حجهم وعاد لديارهم سالمين .

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ووفقا لتلك الحسابات، كما صرح الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد، فإن عدة شهر ذى الحجة الجارى ستكون 29 يوما، وأن هلال الشهر اكتمل بدرا أمس (الخميس) فى الساعة الثانية و29 دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وسيستمر فى التناقص إلى أن يصل إلى تربيعه الآخر يوم (الجمعة) القادم فى تمام الساعة الرابعة و56 دقيقة عصرا.

وشرعا يفصل المسلمون عن بداية السنة الهجرية رؤية هلال شهر المحرم، وعلى الأرجح تتوافق الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال فى كل شهر عربى مع الحسابات الفلكية، ويعود ذلك إلى دقة الأجهزة الفلكية الحديثة وتطورها، التى غالبا ما تكون حساباتها صحيحة إذا ما قورنت لاستطلاع هلال الشهر الجديد فى الليلة السابقة له.