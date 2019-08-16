شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أرجنتينية: "عجيبة" مرسى مطروح من أفضل 50 شاطئ فى العالم 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "بوى دى بياخى" الأرجنتينية، إن شاطئ عجيبة بمدينة مرسى مطروح، يعتبر واحدا من أفضل 50 شاطئ فى العالم لعام 2019، وذلك وفقا لقائمة أعدها موقع " Big 7 Travel" المتخصص فى السفر. وأشارت الصحيفة، إلى أن الموقع العالمى Big 7 Travel نشر قائمة بأفضل 50 شاطئ فى العالم لعام 2019، والتى تسمح بمراجعة بعض الوجهات الشهية، واكتشاف وجهات آخرى غير معروفة ، ويتم الاختيار بناءً على رأى أكثر من 6000 قارئ للموقع ومنصات الويب المخصصة للسفر وأعضاء فريق العمل. Advertisements واحتل شاطئ عجيبة المركز الـ37 فى القائمة، كما يوجد فى القائمة 11 شاطئا يقعوا فى أمريكا اللاتينية. واحتل المركز الأول زلاتنى رات ، والمعروف ايضا باسم "شاطئ القرن الذهبى"، وهو يقع فى براك ، كرواتيا ، يليه وايتهافن المشهور عالميا، والذى يقع فى جزيرة ويتصنداى باستراليا، والثالث هو خليج فيج ترى فى قبرص.

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