شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى يوفر فرص عمل لخريجى الكليات العلمية فى بورسعيد بـ6 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت منظومة التأمين الصحى الشامل فى رسم البهجة على وجوه أهالى بورسعيد بشكل عام وخريجى الكليات العلمية بشكل خاص، بعدما تسببت المنظومة الجديدة فى التعاقد مع الخريجين من طلبة الكليات العلمية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وحرص المسئولون بمحافظة بورسعيد على التعاقد مع 100 من الخريجين من الكليات العلمية المختلفة من أبناء المحافظة، للعمل ضمن المرحلة الأولى للمنظومة الصحية الجديدة، كما يجرى الآن التعاقد مع دفعة جديدة للعمل ضمن المنظومة الصحية الجديدة، وبذلك توفر فرص عمل جديدة لأبناء محافظة بورسعيد.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد إبراهيم قشطة نقيب العلميين ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـــ"الخليج 365"، أن النقابة نجحت فى التعاقد مع 100 خريج علمى من تخصصات مختلفة "كالكمياء، والفيزياء" للعمل بالمرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وجارى التعاقد مع دفعة جديدة من جميع التخصصات للعمل بالمرحلة الثانية، وذلك للاستفادة من الخبرات العلمية المتميزة والمؤهلة للعمل بالمنظومة الصحية .

وأكد أنه جرى تعين 80 علميًا واستلامهم العمل بمستشفى الزهور التخصصى والسلام الدولى ومستشفى النصر والتضامن، والمراكز الطبية التى تعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، مضيفًا أن المستهدف خلال المرحلتين المرتقبة ما يقرب من 500 علمى من كليات العلوم، على أن يكون حاصلاً على تخصص الكيمياء الحيوية، وأن من الشروط خبرة لا تقل عن 3 سنوات بكالوريوس دبلوم دراسات عليا أو ماجستير أو دكتوراه فى التحاليل الطبية .

Advertisements

وأشار إلى أن المرتبات التى يتقاضها المتعاقدون من 6 آلاف إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وأنه جارى العمل على تعاقد عدد من الخريجين التى تنطبق عليهم شروط منظومة التأمين الصحى الشامل خلال المرحلة الثانية، ومن المنتظر التعاقد مع حديثى التخرج بشرط أن يكون لديهم خبرة 3 سنوات.

وأوضح أن هناك 1100 من الخريجين من الكليات العلمية من تخصصات مختلفة يعملون بالمصانع وشركات البترول والمعامل الطبية بوزارة الصحة، فضلاً عن مديريات التعليم والقوى العاملة ومرفق المياه والصرف الصحى وهيئة قناة السويس والطرق والكبارى والمساحة والبيئة والآثار والبترول ومحطات المياه وهيئة الطاقة الذرية والمواد النووية وبرنامج الفضاء المصرى وهيئة الاستشعار عن بعد .

وأضاف قشطة: أن من أطلقوا القمر الصناعى المصرى الثانى 99% من المصريين ونسبة العلميين من خريجى الفيزياء والرياضيات يعملوا فى برنامج الفضاء المصرى، فضلاً عن الارتباط الوثيق بهيئة الاستشعار عن بعد .

وفى سياق متصل، أكد قشطة: أن نقيب العلميين الأسبق د. سيد زغلول من كبار علماء مصر فى الجيولوجية والاستشعار عن بعد وأستاذ متفرغ ببرنامج الفضاء المصرى، مضيفا أن النقابة لها مجموعة من الأهداف طبقًا لسياستها التى تتمثل فى نشر الوعى العلمى والثقافى، ورفع مستوى وأداء العلميين من خلال المؤتمرات والأبحاث والنشر لـتأهلهم لمواكبة سوق العمل .

ومن جانبه أكد قشطة، أن نقابة العلميين تقوم بتوثيق العلاقة بين محمية أشتوم الجميل لتدعيم طلب النقابة لدى المحافظ اللواء عادل الغضبان، بإنشاء متحف للأحياء البحرية بالتعاون مع قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد، بجانب عمل بانوراما للطيور المهاجرة والنبات النادرة الموجودة لتنشيط الحركة السياحة.