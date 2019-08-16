حدث ليلًا:| "حمدوك" رئيسًا لوزراء السودان.. وهذه حقيقة وصول تبرعات جديدة لمعهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهد ليل الخميس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان منها يرصدها "الخليج 365"، كالآتي:

نسبة الشفاء 99% والطرح خلال أيام.. 13 معلومة عن دواء "فيروس سي" الجديد

تستعد إحدى شركات الأدوية العاملة في مجال السوق الدوائية المحلية، لطرح عقار جديد، يُعتبر الأول من نوعه في السوق لعلاج "فيروس سي" خلال أيام.. اضغط للتفاصيل

السودان: قوى الحرية والتغيير تختار رسميًا "حمدوك" لرئاسة الوزراء

اختارت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بشكل رسمي الدكتور عبدالله حمدوك مرشحًا لتولي رئاسة الوزراء في البلاد خلال الفترة الانتقالية.. اضغط للتفاصيل

ترامب: على الرئيس الصيني التحدث إلى المحتجين في هونج كونج

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يتم حل المشكلة في هونج كونج بشكل سريع وأن لديه ثقة كبيرة في الرئيس الصيني شي جين بينج في هذا الصدد.. اضغط للتفاصيل

"مصر للطيران": وصول 14 رحلة طيران من الجسر الجوي لنقل الحجاج

استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة المخصصة لرحلات الحج والعمرة، على مدار اليوم 14 رحلة من الجسر الجوى للشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.. اضغط للتفاصيل

مصرع زوجة حرقًا داخل مسكنها بالشرقية

لقيت ربة منزل، مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ متأثرةً بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث داخل منزلها بدائرة مركز شرطة ههيا، بمحافظة الشرقية.. اضغط للتفاصيل

آفاق تونس: الزبيدي تعهد بـ"الحقيقة" في ملفات التسفير والاغتيالات والجهاز السري

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كشف حزب آفاق تونس الليبرالي، الخميس، عن التعهدات الخمس لوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجري يوم سبتمبر المقبل.. اضغط للتفاصيل

عميد معهد الأورام: لم تصلنا أي تبرعات جديدة بسبب إجازة العيد

كشف الدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام، عن حجم التبرعات المباشرة أو رسائل الاتصالات لمعهد الأورام بعد الانفجار الإرهابي الذي وقع أمام المعهد بكورنيش النيل، موضحًا أن آخر رقم للتبرعات هو ما أعلنت عنه جامعة القاهرة الخميس قبل الماضي والبالغ 23.11 مليون جنيه.. اضغط للتفاصيل

نيوزيلنديون سلموا أكثر من 12 ألف قطعة سلاح ناري للحكومة منذ هجومي كرايستشيرش

سلّم نيوزيلنديون أكثر من 12 ألفا و183 قطعة سلاح ناري خلال أكثر من 100 حدث في أنحاء البلاد، بعد خمسة أشهر من اقتحام مسلح لمسجدين في كرايستشيرش وفتح النار فيهما مما أسفر عن مقتل 51 شخصا وجرح عدد آخر، حسبما أفادت الشرطة اليوم الجمعة.. اضغط للتفاصيل

ارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في تنزانيا إلى 85

قال مسؤول محلي إن عدد قتلى انفجار شاحنة وقود وقع يوم السبت في شرق تنزانيا ارتفع إلى 85 أمس الخميس - بحسب سكاي نيوز.. اضغط للتفاصيل

سقوط أباطرة الكيف في قبضة مباحث حدائق القبة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على اثنين من أخطر العناصر الإجرامية اللذان تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة بحدائق القبة.. اضغط للتفاصيل

مصدر عسكري سوري: وسائط الدفاع الجوي تدمر هدفاً معادياً قادماً من شمال لبنان

قال مصدر عسكري سوري اليوم الخميس، إن وسائط الدفاع الجوي السوري كشفت اليوم الخميس، هدفاً معادياً قادماً من شمال لبنان، باتجاه مدينة مصياف.. اضغط للتفاصيل

الرقابة المالية تمنح بنك مصر ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالبورصة

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة وافقت -اليوم الخميس- على منح "بنك مصر" ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالبورصة.. اضغط للتفاصيل