بعد الموجة شديدة الحرارة.. أمطار رعدية تضرب جنوب البلاد اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة الحارة التي تشهدها مصر، موضحا أن هناك فرص لسقوط الأمطار تضرب جنوب البلاد في مناطق حلايب وشلاتين وأبوسمبل وأسوان.

وأوضح عبدالعال، في تصريح لمصراوي، أن الأمطار التي تضرب جنوب البلاد قد تكون "رعدية" في بعض الأوقات، لافتا إلى أن البلاد تشهد الجمعة، انكسارًا للموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد على مدار يومين متتاليين.

ونوه رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه رغم تعرض "حلايب وشلاتين وأبوسمبل وأسوان" لفرص سقوط الأمطار، تسجل درجات الحرارة في نفس الوقت، على جنوب البلاد ما بين 42 إلى 43 درجة.

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وتعرضت أغلب أنحاء الجمهورية منذ أول أمس الأربعاء حتى أمس الخميس، لموجة حارة تنتهي اليوم الجمعة، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، حيث تعد القاهرة والوجه البحري وبعض مناطق السواحل الشرقية ومدن الصعيد الأكثر تأثيرا بالموجة الحارة، وسجلت درجات الحرارة على القاهرة الخميس 41 درجة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلًا.​

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.