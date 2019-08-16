لسد عجز 60 ألف مُعلم.. "التعليم": ننتظر الموافقات اللازمة لإعلان مسابقة التعيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة تنتظر الحصول على الموافقات اللازمة؛ لإعلان مسابقة تعيين المعلمين، لسد العجز.

وأكد عمر، في تصريح لمصراوي، أنه حتى هذه اللحظة لم تعلن الوزارة أي أخبار عن تفاصيل المسابقة، وتوضيح الأمور المتعلقة بها يكون فور الإعلان الرسمي عنها.

وقبل أشهر، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عزمها على عقد مسابقة لتعيين المعلمين لسد العجز في التخصصات المختلفة بجميع المدارس، بعد رصد الحجم الحقيقي للعجز من خلال إجراء مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، في فبراير الماضي.

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وتعاني وزارة التربية والتعليم، من عجز في التخصصات المختلفة يصل إلى نحو 65 ألف معلم، وتسعى لسد هذا العجز، على مستوى كل مدرسة، بحيث لا يكون هناك زيادة في إدارة تعليمية معينة، وفي نفس الوقت يوجد عجز ببعض مدارسها، كما هو الوضع حاليًا.

وفي يوليو الماضي، وجهت وزارة التربية والتعليم، جميع المديريات التعليمية، بإنهاء ندب كل معلم يعمل في مجال التدريس، ومنتدب أو ملحق على وظيفة إدارية بالمديريات أو الإدارات التعليمية دون الحاجة إلى خدماته، للعمل بالمدرسة المنتدب أو الملحق منها؛ تمهيدًا لعمل حصر بالعجز والزيادة لأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2019/ 2020، في موعد أقصاده منتصف أغسطس الجاري.

وأكد عمر أن المسابقة الجديدة تتضمن شروطًا خاصة لتعيين المعلمين، تضمن اختيار المتميزين، مؤكدًا أنه انتهى الوقت الذي تعين فيه الوزارة المعلمين ثم تقدم لهم المؤهلات اللازمة للعمل بمهنة التدريس والتعيين أصبح يتطلب الكفاءات المستعدة مسبقًا لامتهان مهنة التعليم.