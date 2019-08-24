الان تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2019

ننشر لك عزيزي متابع موقع شوف 360 خطوات تسجيل الرغبات للطلاب الحاصيلين علي الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية ،بعد إنتهاء أجازة عيد الاضحي المبارك هناك أمر واحد يشغل اولياء الأمور الا وهو تنسيق الدبلومات الفنية ،وقد تم فتح باب التسجيل لطلاب الذين لهم حق التسجيل من الحاصلين علي شهادات الدبلوم الفني والتجاري والزراعي بتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق لبوابة الحكومة المصرية إعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع، بحد أدني 60%، وسوف نقوم بشرح خطوات تسجيل الرغبات على موقع بوابة الحكومة المصرية لحاملين شهادات الدبلومات الفنية .

خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:-

في البداية عزيزي الطالب لابد أن تجهز الشهادة الخاص بك اولأ ثم تقوم بدخول علي موقع التنسيق من خلال الرابط التالي،ثم إتباع الخطوات التاليه كما يلي ، حتى يتم تسجيل الرغبات بشكل دقيق وصحيح.

الخطوة الأولي:- بعدالضغط علي الرابط الذي في الأعلي سوف يتم تحويلك الي صفحة تسجيل الدخول يقوم الطالب بتحديد نوع شهادة الدبلوم الفني، ثم يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص به” الرقم السري مدون في شهادة إتمام الدبلوم ”

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الخطوة الثانية :- التأكد من صحة بينات الطالب حيث يقوم الطالب بفحص البيانات المسجلة من حيث الأسم ومجموع الدرجات وكذلك والتخصص الخاص به والإدارة التعليميةالتابع لها.

الخطوة الثالثة :- يقوم الطالب هنا بأختيار الرغبات الخاصه بة من أعلي الي أسفل ويفضل أن يبدأ بكليات المتاحة اولأ ثم المعاهد الحكومية ثم الخاصة.

الخطوة الرابعة:- وهي الخاصة بحفظ الرغبات وطبعها .

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