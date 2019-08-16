شكرا لقرائتكم خبر عن فلكيًا.. السبت 31 أغسطس بداية العام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ العد التنازلي لاستقبال العام الهجري الجديد (١٤٤١)، الذي سيوافق فلكيًا، يوم السبت ٣١ أغسطس الحالي، حيث ستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم الرؤية الشرعية حسابيًا، كما أشارت الحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ووفقا لتلك الحسابات، كما صرح الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد، فإن عدة شهر ذي الحجة الجاري ستكون ٢٩ يومًا، وأن هلال الشهر اكتمل بدرًا، الخميس، في الساعة الثانية و٢٩ دقيقة ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وسيستمر في التناقص إلى أن يصل إلى تربيعه الآخر يوم الجمعة القادم في تمام الساعة الرابعة و٥٦ دقيقة عصرًا.