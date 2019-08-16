شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانفجار النووي.. مصر تشدد إجراءات الرقابة على استيراد القمح من روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشديد الإجراءات الرقابية على جميع المنتجات الزراعية المستوردة من جميع الدول التي لها أنشظة نووية، لضمان توافق هذه المنتجات مع المعايير الدولية المعنية بسلامة الغذاء وخلوها من الملوثات الإشعاعية المحظورة على أن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء.

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وقال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعية المستوردة من الخارج، موضحًا أن الحجر الزراعي المصري يفحص جميع الشحنات من الحبوب (بما فيها القمح)، والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية، التي قد تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية، وهذه إجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير.

وكلّف «ابوستيت» رئيس الحجر الزراعي المصري الدكتور أحمد العطار، بمخاطبة الممثل التجاري المصري في روسيا للتأكد من عدم تأثر المناطق الزراعية في روسيا من آثار الانفجار الأخير، حتى يتسنى لنا اتخاذ أي إجراءات إضافية إذا لزم الأمر.

أما فيما يخص الفحص الإشعاعي، أكد العطار أن ذلك يتم من خلال تحليل عينات من الشحنات الواردة عن طريق هيئة الطاقة الذرية، وهي الجهة المعنية بذلك. وتتم هذه التحاليل بصفة روتينية على شحنات القمح الواردة من كل الدول التي بها نشاط نووي ومن بينها روسيا.