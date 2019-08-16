شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 16 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تكرّم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، 9 شخصيات سكندرية ساهمت في إثراء الحراك الثقافي والفني في مصر والوطن العربي، وذلك خلال افتتاح فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»
تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (مطروح، المنيا، البحيرة).
يلتقي فريقا الزمالك وديكاداها «بطل الصومال»، في التاسعة مساء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إطار مباراة ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.
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