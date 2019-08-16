شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ومميزات برنامج التلقيح الصناعى للأبقار والجاموس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، فوائد ومميزات برامج التلقيح الصناعى للأبقار والجاموس، التى تنفذها حاليًا الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لرفع كفاءة الإنتاج الحيوانى وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء، وهو برنامج ضمن خطة التوسع فى التحسين الوراثى "التلقيح الصناعى" للماشية فى مصر.



ويقدم الخليج 365 تحليلاً لفوائد ومميزات المشروع وأهدافه:

- إعادة قراءة وتحليل الوضع الحالى لقطعان التربية فى مصر.

- خريطة للمشاكل التى تواجه سلالات الجاموس، والأبقار لتحسين خصائصها الوراثية.

- تحديد مشاكل التناسليات للجاموس والأبقار ووضع الحلول اللازمة لزيادة الإنتاجية.

- تقديم خدمات واقعية لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين وتطوير الإنتاج الحيوانى.

- تدقيق البيانات والإحصاءات المتعلقة بالثروة الحيوانية.

- إعداد قاعدة بيانات حقيقية تمكن الدولة من وضع استراتيجيات للنهوض بقطاع الإنتاج الحيوانى.

Advertisements

- رفع كفاءة القدرة التناسلية للماشية المصرية.

- حل جميع مشاكل التناسليات لزيادة الاقبال على تربية الحيوانات.

- علاج الأمراض التى تقلص من إنتاجيتها من الألبان والأمراض التى تصيب العجول حديثة الولادة، وضعف الخصوبة.

- إنتاج قطعان من الأبقار، والجاموس المحسن وراثيا، بأفضل السلالات الأجنبية.

- حصر بيانات المربى الخاص به، وتشمل، الاسم، ورقم بطاقة تحقيق الشخصية وتاريخ صدورها، والعنوان، والوحدة البيطرية التابع لها، والناحية، والمركز، والمحافظة.

- رفع الكفاءة التناسلية للماشية بجرعات ذات أصول وراثية عالية، وباستخدام السلالات الأجنبية.

- رفع القيمة الوراثية للجاموس البلدى عن طريق استخدام الطلائق الإيطالى المهجنة، دون المساس بالسلالة المحلية عبر تقليل الفترة بين الولادتين.

- زيادة نسبة العشار والعمل على أن يكون لدى المربى نتاج أو مولود، ذا صحة جيدة، كل عام.