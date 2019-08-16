شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة المرأة العربية: زيارة لمخيمات النزوح باليمن وسنحمل للنساء "حقيبة الكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة فاديا كيوان مديرة منظمة المرأة العربية، أن هناك تقريرا جرى إعداده من قبل المنظمة وثق أوضاع النساء والفتيات بأماكن النزوح بصورة خاصة بالمخيمات، لافتة إلى أن المنظمة تركز بالمرحلة الحالية على تقديم خدمات أساسية للنازحات.

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وأضافت مديرة منظمة المرأة العربية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المنظمة قدمت برنامجًا كبيرًا فى القمة العربية التى عقدت فى بيروت مؤخرًا بواسطة جامعة الدول العربية، حيث قدمت المنظمة برنامجًا طموحًا لتقديم خدمات طبية ونفسية وتربوية واقتصادية للنساء والفتيات بأماكن النزوح بـ7 دول؛ وهى اليمن وليبيا والعراق والسودان وفلسطين ولبنان والأردن، والتركيز على السوريين الموجودين بمخيمات اللجوء.

وكشفت مديرة منظمة المرأة العربية، أن المنظمة تجهز حاليًا لزيارة لليمن عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، قائلة: "نحمل للنازحات حقيبة أطلقنا عليها حقيبة الكرامة، وهذه الحقيبة خاصة بالنساء والفتيات وللأولاد تضم الاحتياجات الأساسية التى تفتقدها المرأة وتحتاجها وللأطفال أيضًا، لافتة إلى أن الزيارة ستتضمن أيضًا مرافقة فريق فنى لتقديم برامج تربوية للفتيات.