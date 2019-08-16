77% من القراء يتوقعون تحقيق الأمن الغذائى مع تغليظ عقوبة مصانع بير السلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تحقيق الأمن الغذائى مع تغليظ عقوبة الغش التجارى لمصانع بير السلم، توقع غالبية القراء تحقيق الأمن الغذائى مع تغليظ عقوبة الغش التجارى لمصانع بير السلم. وتوقع 77% من القراء تحقيق الأمن الغذائى مع تغليظ عقوبة الغش التجارى لمصانع بير السلم، بينما استبعد 23% من القراء تحقيق الأمن الغذائى مع تغليظ عقوبة الغش التجارى لمصانع بير السلم.



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