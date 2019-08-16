شكرا لقرائتكم خبر عن 4 موارد لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، على موارد جهاز تنمية المشروعات.

ويستعرضها ”الخليج 365” كما جاءت فى المادة 58:

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1. القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقا للاجراءات المقررة قانوناً.

2. الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة.

3. مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير.

4. أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء.