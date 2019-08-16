يُكلف 3.5 مليار جنيه وافتتاحه قريبًا.. 15 صورة ترصد طريق شرم الشيخ الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قالت مصادر مُطلعة لمصراوي، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انتهت من الطريق الجديد "عيون موسي - شرم الشيخ"، بطول 340 كيلو متر بمسار جديد يختلف عن المسار الحالي، وأن الشركات المنفذة تقوم الآن باستكمال إنشاء خدمات الطريق مثل محطات التموين ونقاط الإسعاف.

وذكرت المصادر، أنه تم الانتهاء من إنشاء الاستراحات الخاصة ونقط الارتكازات الأمنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع، كما يتم حاليًا الانتهاء من إنشاء بوابات تحصيل رسوم بعد ١ كم من كمين عيون ىتمهيدا لافتتاحه قريبًا.

ويرصد "الخليج 365"، 10 معلومات عن الطريق الجديد كالآتي:

1- الطريق الجديد يمر بمدن رأس سدر، وأبوزنيمة، وأبورديس، وطور سيناء حتى مدينة شرم الشيخ.

2- تصبح المسافة بين القاهرة وشرم الشيخ ما يقرب من 450 كيلو متر، بعد إضافة طريق مصر السويس الصحراوي بطول 110 كيلو متر.

3- الطريق يحتوي على 14 محطة تموين على الجانبين، بمعدل 7 محطات على طريق الذهاب و7 على طريق العودة، بمتوسط مسافة 50 كيلو متر بين كل محطة.

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4- الطريق به 3 حارات في كل اتجاه، بعرض 25 مترا في كل اتجاه لتفادي الحوادث وسهولة الحركة مهما كانت الكثافة.

5- يوجد في منتصف الطريق جزيرة للفصل بين الاتجاهين لتفادي الحوادث.

6- الطريق متفادي جميع المنحنيات الخطرة فتستطيع السير بسرعه مناسبة علي طول الطريق.

7- لا يمر بين المدن والمناطق السكنية.

8- تم انشاء كوبري ١٠٩ على طريق السويس للدخول مباشرة في اتجاه النفق بدلاً من عمل U turn من طريق السويس.

9- يستطيع قائد السيارة بعد كارتة عيون موسى مباشرة، الإنحراف يسارًا إلى داخل المنطقة الصحراوية وسلك الطريق الجديد وترك الطريق الساحلي القديم مع العلم بوجود وصلات من المدن الساحلية للطريق الجديد.

10- الطريق تقوم بتنفيذه 3 شركات وطنية بتكلفة تقترب من 3.5 مليار جنيه.​