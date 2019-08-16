بالدرجات ونسب الرطوبة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الجمعة، انكسارًا في الموجة الحارة التي عاشتها البلاد على مدار يومين ماضيين، حيث تنخفض الحرارة ما بين درجتين إلى 3 درجات بتسجل على القاهرة 38 درجة بعدما وصلت الخميس لـ41 درجة.

وأوضح "عبدالعال"، في تصريحات لـ "الخليج 365"، أن انخفاض درجات الحرارة يأتي على شمال البلاد، لكن تستمر نسب الرطوبة العالية والتي تشعرنا بالإحساس بالحرارة أكثر، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تسجل على السواحل الشمالية ما بين 31 إلى 32 درجة، والوجه البحري والقاهرة ما بين 37 إلى 38 درجة، وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة ما بين 37 إلى 38 درجة، وشمال الصعيد ما بين 39 إلى 40 درجة، وجنوب الصعيد ما بين 42 إلى 43 درجة.

وعن نسب الرطوبة، قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الرطوبة ستكون في الصباح الباكر على السواحل الشمالية، حيث ستتراوح ما بين 85 إلى 90% بينما تصل نسبتها على الوجه البحري والقاهرة ما بين 75 إلى 80%.

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ونصح عبدالعال، المواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة خاصة فترة الظهيرة، وإذا اضطرت الأمور يجب اصطحاب "كاب أو شمسية" وزجاجة مياه ساقعة لتناول شرب الماء في حالة العطش بجانب تناول شرب السوائل، وفي حال تعرض أي شخص في ارتفاع درجة الحرارة خاصة كبار السن والأطفال، التوجه مباشرة لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.