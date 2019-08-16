عميد معهد الأورام: لم تصلنا أي تبرعات جديدة بسبب إجازة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

كشف الدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام، عن حجم التبرعات المباشرة أو رسائل الاتصالات لمعهد الأورام بعد الانفجار الإرهابي الذي وقع أمام المعهد بكورنيش النيل، موضحًا أن آخر رقم للتبرعات هو ما أعلنت عنه جامعة القاهرة الخميس قبل الماضي والبالغ 23.11 مليون جنيه.

وأضاف "أبو القاسم"، في تصريح لمصراوي: "أي حديث عن تبرعات جديدة سواء عبر الحساب البنكي، أو تبرعات مباشرة أو رسائل اتصال لن تتحدد سوى غدًا السبت بسبب إجازة عيد الأضحي التي أمتدت لفترة 5 أيام".

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وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد صرح في وقت سابق بإنه سيعلن عن حجم التبرعات التي وصلت إلي المعهد القومي الأورام فى إطار الشفافية المطلقة.

وأضاف في تصريح لمصراوي أن جامعة القاهرة ستعلن عن التبرعات بالتفصيل يوم الأحد المقبل مشيرًا إلى أن المعهد لم يصل له تبرعات بالدولار من خلال مصر خلال الفترة الماضية وفي حال تم إرساله خلال فترة العيد ستصل المعهد الأحد المقبل.

وأشار إلي إعادة المرضى الذين تركوا المستشفى بسبب الهجوم الإرهابي إلى أماكنهم مرة أخرى من المستشفيات المختلفة ليستمر علاجهم بالمعهد السبت المقبل، أن أعمال الترميم لازلت مستمرة في المعهد وجرى عمل مسارات جديدة للمرضى للدخول إلى مقر العيادات الخارجية والطواريء وغرف العمليات حتى لا يتأثر المرضى بعمليات الترميم.