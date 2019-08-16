كيف تحصل على خدمة العلاج من الإدمان مجانًا من وزارة التضامن؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى "16023" العمل لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة.

”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات حول كيفية الحصول على خدمات العلاج من الإدمان مجانا طوال أيام عيد الأضحى المبارك فى نقاط محددة.

1- يعمل الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023" طوال أيام عيد الأضحى المبارك. 2- يتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة. Advertisements 3- تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانًا والسرية التامة. 4- توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج. 5- توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية. 6- تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسى، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

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