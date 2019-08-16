شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية دور ثان.. وتحذير من حيازة المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، والتى تنطلق السبت 17 أغسطس الجارى، على غرار التى جرى تشكيلها فى امتحانات الدور الأول، وستشارك فيها عدة وزارات وجهات، على أن تكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمديريات فى المحافظات.

وأكدت مصادر مسئولة، أنه سيجرى التأكيد مجددًا على عدم حيازة الطلاب أو الملاحظين أى أجهزة هواتف محمولة، ويسمح فقط لرئيس اللجنة حيازة هاتف محمول غير ذكى حال عدم وجود تليفون أرضى بالمدرسة، موضحة أن حيازة المحمول تعرض الطالب للحرمان من الامتحانات لمدة عام.



وأضافت أن امتحانات الدور الثانى، تخضع لجميع المعايير التى تم تطبيقها على امتحانات الدور الأول، من حيث مواصفات الورقة الامتحانية والنماذج الأربع لكراسة الامتحان، مشددة على أنه لا يمكن تغيير أى إجراء من هذه الإجراءات، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث سيخضعون جميعهم لتنسيق موحد للجامعات.