شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: وصول 14 رحلة من الجسر الجوي لنقل الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة المخصصة لرحلات الحج والعمرة، على مدار اليوم 14 رحلة من الجسر الجوى للشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وشهد المطار سرعة لافتة في إنهاء إجراءات الحجاج العائدين سواء في الجوازات أو الجمارك وعدم الانتظار لفترات طويلة لإنهاء الإجراءات وهو ما أشاد به كل الحجاج العائدين.

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وتم توفير ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل طائرة لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن هناك تنسيقا مع كافة الجهات المعنية خلال رحلات العودة وتيسير الإجراءات لهم وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج على إنهاء إجراءات وصولهم.

وانتهت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي من كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضي المقدسة، حيث تم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول تكون مخصصة بانتظار أهالي الحجاج وذويهم العائدين من الأراضي المقدسة، فيما تم الدفع بكافة الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول ضيوف الرحمن.

من المقرر أن يقوم الجسر الجوى لمصر للطيران بنقل أكثر من ٧٠ ألف حاج على متن ٤٢٤ رحلة جوية، من بينهم ٢٢٤ رحلة من مطار جدة و٢٠٠ رحلة من مطار المدينة المنورة.