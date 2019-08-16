شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستأنف تلقى طلبات الراغبين فى التحويلات عقب إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف مكتب التحويلات المركزية بجامعة عين شمس، عقب إجازة عيد الأضحى، استقبال طلبات الراغبين فى التحويلات للعام الجامعى 2019- 2020، بمقر مبنى "هـ" بالمدينة الجامعية طلبة.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التحويلات تتم فى إطار النسبة التى يحددها مجلس كل كلية فى ضوء إمكانيات الكليات بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، مع الأفضلية للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى فى التقدير العام، والتزام الطالب إثبات محل إقامته فى النطاق الجغرافى لجامعة عين شمس .

وأضاف أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مشيرًا إلى ضرورة التزام الطلاب الراغبين فى التحويل بتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وإثبات محل الإقامة.

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وفيما يخص تحويلات طلاب الدمج وذوى القدرات الخاصة، أكد "سعود" أن إدارة الجامعة قامت بتخصيص شباك لطلاب الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة بمكتب التحويلات المركزى وتم توفير أماكن للاستراحة والانتظار لهم وتوفير كافة الخدمات التى تكفل راحتهم تسهيلا لعمليه التقديم.

كما جرى الإعلان باللوحات الإرشادية عن شروط القبول وطرق التقدم وتوفير النماذج الخاصة بالتقديم والرعاية الخاصة لهم.

وعن الكليات المتاحة لهم فهى كليات الآداب والحقوق والتجارة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والآداب والألسن للطلاب المكفوفين والآداب لطلاب الدمج، ويتم التوزيع الداخلى وفقًا لشروط كل كلية وتقوم الجامعة بتقديم كل سبل الدعم والرعاية لهم.

كما تم فتح مكتب(شباك) للطلاب الراغبين للتحويل من خارج الجامعة (المرشحين لجامعات أخرى) لنظام الساعات المعتمدة والبرامج الجديدة بمكتب التحويلات المركزى بمبنى"هـ ".