شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا بنيامين مطران المنوفية يشارك بنهضة العذراء بكنيسة الملاك بشيراتون اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون، الأنبا بنيامين مطران المنوفية اليوم الجمعة، وذلك خلال نهضة صوم العذراء، إذ يلقى عظة فى تلك المناسبة وسط حضور من شعب الكنيسة، الذى يحرص على المشاركة فى النهضة الروحية التى تتم بالتزامن مع أيام الصوم المقدس.



تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الذى بدأ الأربعاء قبل الماضى، والمعروف باسم صوم السيدة العذراء مريم، والذى يستمر لمدة 15 يومًا ينتهى فى 22 أغسطس الجارى بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم.

وتقييم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضات وقداسات روحية طيلة فترة صوم العذراء التى تستمر لمدة 15 يومًا احتفالا بالعذراء مريم، فيما يترأس الانبا يؤانس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم فى درنكة.