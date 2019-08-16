تعرف على أهم الشروط الواجب توافرها فى عقد الزواج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط صحة عقد الزواج، و"الخليج 365" يوضح الأسباب التى تعطى الشروط التى يترتب عليها العقد آثاره وتثبت له أحكامه. 1ـ الاتفاق على ملكية منقولات منزل الزوجية. 2ـ حق الانتفاع بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق والوفاة. Advertisements 3ـ عدم الموافقة على اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة. 4ـ الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها. 5ـ تفويض الزوجة على حقها فى الطلاق، بالإضافة لحقها فى التعليم والعمل.

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