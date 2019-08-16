تعملى إيه لو حد هددك بصور؟.. 3 خطوات تحميكى من الابتزاز الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات التى بجب اتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد الإلكترونى. ”الخليج 365” يوضح فى 3 خطوات أهم الإجراءات التى يجب اتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد:

”الخليج 365” يوضح فى 3 خطوات أهم الإجراءات التى يجب اتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد: 1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg/. 2 - استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة. 3 - إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصى أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491.

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