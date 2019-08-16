شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مبنى البرلمان الجديد فى العاصمة الإدارية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى 5 نقاط يستعرض ”الخليج 365” كافة المعلومات الخاصة بمبنى البرلمان فى العاصمة الإدارية الجديدة، المقرر الانتقال إليه فى الفصل التشريعى المقبل فى عام 2020.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى:

1. يقع الموقع العام لمجلس النواب على مساحة تصل إلى 126 ألف متر مسطح.

Advertisements

2. يتكون من مبنى المجلس "المبنى الرئيسى"، ومبنى الخدمات والموقع العام ويضم الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء.

3. يقع مبنى مجلس النواب، على مساحة 18 ألف متر ويتكون من قاعة رئيسية سعة 1000 عضو ومكاتب إدارية، وهو عبارة عن بدروم وأرضى و8 أدوار متكررة وعدد 2 قبة قطر 50 مترا.

4. يضم البرلمان، عددًا من المبانى الخدمية تشمل المركز الطبى والمبنى الأمنى ومبنى محطة الكهرباء.

5. يضم مبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء وجراجات للسيارات تسع 675 سيارة.