شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا أردت إرجاع تذكرتك للسكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 4 معلومات كل ما تريد معرفته عن القواعد التى وضعتها السكة الحديد للركاب فى حالة رغبتهم إرجاع تذكرة سفرهم بعد حجزهم لها.

1ـ الإرجاع يكون قبل موعد السفر بـ24 ساعة على الأقل. Advertisements 2ـ فى حالة الإرجاع قبل موعد السفر بـ48 ساعة أو أكثر تكون نسبة الخصم 20% من قيمة التذكرة. 3ـ فى حالة الإرجاع قبل موعد السفر بـ24 ساعة تكون نسبة الخصم 25% من قيمة التذكرة. 4ـ التذاكر غير قابلة للاسترداد أو التعديل أو التبديل فى حالة وجود أقل 24 ساعة من موعد قيام القطار.

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