نسبة الشفاء 99% والطرح خلال أيام.. 13 معلومة عن دواء "فيروس سي" الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تستعد إحدى شركات الأدوية العاملة في مجال السوق الدوائية المحلية، لطرح عقار جديد، يُعتبر الأول من نوعه في السوق لعلاج "فيروس سي" خلال أيام.

ويرصد "الخليج 365"، مزايا الدواء الجديد كما أوردها الدكتور حسن حمدي، الأستاذ في كلية الطب بجامعة عين شمس، كالآتي:

- يُعد أول دواء من "الجيل الثاني" يُطرح في مصر بعد النجاح الذي حققته أدوية "الجيل الأول".

- يُمثل طفرة غير مسبوقة في علاجات فيروس سي في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

- يُعطي الأمل لمرضى "تليف الكبد" في مراحله المختلفة سواء كانت متقدمة أم لا.

- يُعالج المنتكسين من علاجات "الجيل الأول".

- نسبة الشفاء باستخدام هذا الدواء 99% وهي الأكبر في العالم.

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- سيُطرح في الأسواق بسعر مُقارب لعلاجات فيروس سي المُتاحة.

- يتميز بمعالجته للمرض دون استخدام أية علاجات مساعدة له عكس العلاجات التقليدية.

- يُعالج جميع الأنواع الجينية دون الحاجة لمعرفة نوع الجين.

- العلاج لا يحتاج إلى "تحليل باهظ الثمن".

- "الكورس العلاجي" للمرضى المصابين بـ"فيروس سي" يتم خلال 3 أشهر بتناول قرص يوميًا.

- المنتكسون من علاجات "الجيل الأول" يستخدمونه بالإضافة لدواء أخر ليشفوا خلال 6 أشهر.

- يبلغ سعر الدواء الجديد- بحسب مصادر فى الشركة- 1270 جنيهًا.

- سيتم طرح الدواء في مستشفيات وزارة الصحة بسعر مخفض، دعمًا لمبادرة "100 مليون صحة".