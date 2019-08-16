"مصر للطيران": وصول 14 رحلة طيران من الجسر الجوي لنقل الحجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة المخصصة لرحلات الحج والعمرة، على مدار اليوم 14 رحلة من الجسر الجوى للشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وشهد المطار سرعة لافتة في إنهاء إجراءات الحجاج العائدين سواء في الجوازات أو الجمارك وعدم الانتظار لفترات طويلة لإنهاء الإجراءات وهو ما أشاد به كل الحجاج العائدين.

وتم توفير ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي علي كل طائرة لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية.

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وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن هناك تنسيقا مع كافة الجهات المعنية خلال رحلات العودة وتيسير الإجراءات لهم وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة و تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج على إنهاء إجراءات وصولهم.

وانتهت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي من كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضي المقدسة، حيث تم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول تكون مخصصة بانتظار أهالي الحجاج وذويهم العائدين من الأراضي المقدسة، فيما تم الدفع بكافة الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول ضيوف الرحمن.

من المقرر أن يقوم الجسر الجوى لمصر للطيران بنقل أكثر من ٧٠ ألف حاج على متن ٤٢٤ رحلة جوية، من بينهم ٢٢٤ رحلة من مطار جدة و ٢٠٠ رحلة من مطار المدينة المنورة.