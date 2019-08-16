اليوم.. "الأوقاف" تنظم 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (مطروح، المنيا، البحيرة).
وأوضحت الوزارة، أن تسيير القوافل إلى جميع محافظات الجمهورية يأتي في إطار رسالتها الدعوية لنشر صحيح الدين.
وقالت وزارة الأوقاف، إن علماء القافلة سيلقون خطبة الجمعة بعنوان (ماذا بعد الحج)، كما سيلتقون المواطنين للرد على استفساراتهم الدينية.
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