شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السجل الجنائى للإرهابى عاصم عبد الماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكتف مئات الهاربين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بجرائمهم التى ارتكبوها وقت تواجدهم فى مصر، لكنهم استمروا فى التحريض من الخارج، ونشر الشائعات عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ومن أبرز الإرهابيين المحرض عاصم عبد الماجد الصادر بحقه العديد من الأحكام منها:

1ـ الإعدام غيابيًا بقضية فض رابعة، فى 8 سبتمبر 2018.

Advertisements

2ـ الإعدام بقضية أحداث مسجد الاستقامة، والصادر فى 30 أغسطس 2014.

3ـ المؤبد بقضية أحداث البحر الأعظم، والصادر فى 15 سبتمبر 2014.

4ـ السجن 3 سنوات فى ديسمبر 2017 بقضية إهانة القضاء.