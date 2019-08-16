ضبط محاولة تهريب 104 ساعات مزودة بأجهزة تتبع و84 جهاز تصنت بالمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عماد إسماعيل مدير إدارة الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التتبع والساعات، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2013 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط الجوية الإماراتية رقم 923 القادمة من دبى اشتبه بدوى على مأمور اللجنة فى الراكب المصرى خ.م.ع، والذى بدأ عليه علامات القلق.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة إبراهيم شاهين مأمور الفحص، فتلاحظ وجود أجسام معتمة.

وبالعرض على عماد إسماعيل مدير الجمرك مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد جمال مأمور الجمرك بالخط الأخضر، تحت إشراف محمد عبدالباقى مدير الحركة ومشرف الصالة الخضراء لتفتيش أمتعة الراكب. Advertisements وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 104 ساعات يد مزودة بأجهزة التتبع و84 جهاز تتبع مخبأة بين طيات ملابسه.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 49 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

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