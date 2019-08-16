حتى لا تتعرض للنصب.. قائمة بالمعاهد المعتمدة لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، قائمة بالمعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق التى من المقرر أن تبدأ تنسيقها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك لطلاب الدبلومات الفنية؛ حتى لا يتعرض الطلاب لأعمال النصب من الكيانات التعليمية الوهمية والمعاهد غير المعتمدة. المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي. معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية. معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى التابع لكلية البنات القبطية. معهد الإدارة والسكرتارية التابع لكلية رمسيس البنات. معهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتون. المعهد العالى للتعاون والإرشاد الزراعى بشبرا الخيمة. المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة. المعهد العالى للغات بمصر الجديدة. المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بمصر الجديدة. المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة. المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة. المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة – مدينة نصر. معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى. معهد سيناء العالى للسياحة والفنادق برأس سدر. المعهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم. المعهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق بالمقطم. المعهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم. المعهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق بالمقطم. معهد الجزيرة العالى للإعلام الاتصال بالمقطم. معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم. المعهد العالى للإدارة والسكرتارية بمصر القديمة. معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة. معهد طيبة العالى للهندسة بالمعادى. الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي. الاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادى. المعهد العالى للهندسة المدينة والمعمارية بـ15 مايو. المعهد العالى للعلوم الادارية بالقطامية. المعهد العالى للدراسات المتطورة بالقطامية. معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا. معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا. معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة. المعهد العالى للسياحية والفنادق بالإسماعيلية (إيجوث). المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور. معهد العبور العالى للإدارة والحاسب ونظم المعلومات. المعهد العالى للعلوم الإدارية بيلبيس. المعهد العالى للهندسة بيلبيس. المعهد العالى للهندسة بالشروق. المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مدينة الشروق. المعهد العالى للإعلام – مدينة الشروق. المعهد العالى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس. المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس. معهد العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة. المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة. المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس. المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس. معهد القاهرة الجديدة العالى للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول. المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول. المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الأول. المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول. المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان. المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان فرع 6 أكتوبر. المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان فرع مطروح. معهد المدينة العالى للغات الدولية بشبرامنت. معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت. معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت. معهد الفراعنة العالى للسياحة والفنادق بسقارة - المريوطية. معهد الفراعنة العالى للسياحة والفنادق بسقارة - المريوطية. معهد الفراعنة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة بسقارة - المريوطية معهد طيبة العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات – طريق سقارة الهرم. المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم. المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة. المعهد الفنى للموضة شامبر سانديكال. معهد هندسة وتكنولوجيا معلومات الطيران بإمبابة. معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء المعهد العالى للعلوم الإدارية بطموة. معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا. المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم. المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر. المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر. معهد أكتوبر العالى للاقتصاد والبيئة بمدينة 6 أكتوبر. المعهد العالى للغات بـ6 أكتوبر. المعهد العالى للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر. المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر. 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