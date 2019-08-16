"التضامن" تطلق برنامج وعى للسيدات المستفيدات من الدعم النقدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لإصدار برنامج جديد "وعى" للتغيير المجتمعى يستهدف السيدات المستفيدات من الدعم النقدى واللائى يتخطى عددهن 2 مليون سيدة، ويعتمد البرنامج على الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان، ويضم 12 رسالة على مدار عام كامل.

الخليج 365 ينشر أهم المعلومات عن أهداف برنامج "وعى" فى نقاط محددة:

الخليج 365 ينشر أهم المعلومات عن أهداف برنامج "وعى" فى نقاط محددة: 1- يستهدف البرنامج توعية السيدات بالصحة، والتعليم. 2- التوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة، والبيئة المجتمعية والنظافة. 3- التوعية بكيفية التمكين الاقتصادى، وتربية الأطفال. Advertisements 4- التوعية بالعنف ضد المرأة أو السلام الأسرى. 5- احترام الآخر وعدم التطرف وحق المواطنة سواء ديانة أو لون أو جنس، ختان الإناث. 6- وعى الأسرة بخطورة زواج الأقارب والزواج المبكر. 7- سيتم اختيار سيدات تكافل وكرامة المتعلمات للعمل فى البرنامج للاستفادة من خبراتهم وإمكانيتهم فى الوصول إلى الأسر المستهدفة فى البرنامج.

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