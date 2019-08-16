شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الوزارات للعمل رسميًا بعد انتهاء الإجازة.. والمصالح خالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت المصالح والهيئات الحكومية رسميًا إلى العمل، الخمس، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، الثلاثاء الماضى، وسط غياب لنسبة ملحوظة من الموظفين خصوصًا بالجهات الخدمية، الذين فضلوا مد إجازاتهم للأربعاء والخميس ليستأنفوا العمل الأحد المقبل، خصوصًا أن الجمعة والسبت إجازة أسبوعية فى العديد من المصالح.

وشهدت بعض المصالح الحكومية خصوصًا الشهر العقارى، أمس، تكدسًا ملحوظًا من المواطنين الذين ذهبوا لقضاء مصالحهم فلم يجدوا عددًا كافيًا من الموظفين لأداء الخدمة.

واعترف مسؤول حكومى بأن عددًا محدودًا من الموظفين عادوا لمقار أعمالهم، ما تسبب فى زيادة ضغط العمل عليهم، ونشوب مناوشات بينهم وبين المواطنين.

فى المقابل، شهدت البنوك العاملة بالسوق المحلية حالة من الهدوء فى التعاملات، خلال اليومين الماضيين، بسبب قلة عدد العملاء، وهو الحال نفسه فى القطاع المالى غير المصرفى، «البورصة وشركات الأوراق المالية».

Advertisements

وقال مسؤول مصرفى: «عدنا للعمل الأربعاء بعد انتهاء الإجازة التى قررها البنك المركزى بـ3 أيام، دون معرفة السبب، خاصة أنها مختلفة عن الإجازة التى قررتها الحكومة لموظفيها»، مشيرًا إلى ضعف حركة العملاء خلال اليومين الماضيين، خاصة أن معظم المواطنين يقضون إجازاتهم بمسقط رأسهم أو فى المدن الساحلية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر اعتبار الفترة من 10 لـ14 أغسطس الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الأضحى، فيما قرر البنك المركزى تعطيل العمل بالبنوك لمدة 3 أيام تنتهى 13 أغسطس، وكذلك البورصة.

على صعيد متصل، شهدت شوارع القاهرة سيولة مرورية غير مسبوقة، بسبب مد الموظفين فترة غيابهم عن العمل، وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، ما أثار مخاوف كثيرين من النزول للشارع.

على صعيد متصل، حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن الإجهاد الحرارى، الذى يمكن أن يتسبب فى مضاعفات صحية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً، وتكون درجات الحرارة الصغرى والعظمى فى القاهرة، 26- 38، والإسكندرية 24- 32، وقنا 24- 42، والأقصر 27- 42، وأسوان 27- 43.