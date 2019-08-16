شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تطبيق جميع الإجراءات لتأمين امتحان الدور الثانى للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يقل مستوى تأمين امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، المقرر لها أن تنطلق 17 أغسطس الجارى عن الدور الأول، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات والضوابط، من تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية ومتابعة صفحات الغش الإلكترونى بكل دقة، كما لن تخلو ورقة الامتحان من التأمين بشكل يساعد الفريق المسئول عن الغش من الوصول للطالب الذى يقوم بنشر أى جزء من ورقة الامتحانات على صفحات الغش الإلكترونى.
ويؤدى امتحانات الدور الثانى قرابة 124 ألف طالب وطالبة موزعين على 275 لجنة سير، وتنطلق الاختبارات السبت 17 أغسطس الجارى وتنتهى 26 من الشهر نفسه.
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