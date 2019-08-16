شكرا لقرائتكم خبر عن تغليظ عقوبات تغيير نشاط الوحدة السكنية بتعديلات قانون البناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن يقر البرلمان خلال دور الانعقاد الأخير، تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك وفقًا لتصريحات عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، خاصة بعد تفعيل قانون التصالح فى مخالفات بعض البناء، وفيما يلى نرصد أبرز التعديلات: - تفعيل دور اتحاد الشاغلين. Advertisements - إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة. - منحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى. - منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال المخالفة. - شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

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