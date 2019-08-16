لتجنب ارتفاع الفواتير.. 4 نصائح تخفض استهلاك التليفزيون والريسيفر للكهرباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الزيادة الجديدة التى أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء والتى بدأ تنفيذها اعتبارًا من فاتورة شهر يوليو، يبحث الكثير عن حلول لتوفير استهلاك الكهرباء.
”الخليج 365” ينشر عدة نصائح للمستهلكين خلال استخدام التليفزيون والريسيفر، يمكن بها خفض نسبة الطاقة المستخدمة وهى:
1. افصل التغذية الكهربائية عن التليفزيون من الفيشة وليس باستخدام الريموت "وضع الاستعداد".
2. عند مشاهدة القنوات المحلية يتم فصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر.
3. عند شراء تليفزيون جديد اختر التليفزيون الأكثر كفاءة أى الأقل استهلاكاً للكهرباء.
4. اغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام.
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