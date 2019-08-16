شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الأحكام النهائية الصادرة من محكمة النقض ضد المتهمين بـ"اعتصام النهضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى 21 مارس الماضى أسدلت محكمة النقض الستار على قضية فض اعتصام ميدان النهضة، والذى تمر اليوم الذكرى السادسة عليه، وكانت الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض فى القضية، بأنها رفضت طعن 66 من المتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة، وأيدت الحكم الصادر ضدهم بمعاقبتهم بالسجن المؤبد والسجن المشدد ما بين المؤبد و3 سنوات.

وكانت الأحكام التى صدرت من محكمة جنايات الجيزة، قضت بمعاقبة 23 متهمًا بالمؤبد، و223 متهمًا بالمشدد 15 عامًا و22 متهمًا بالسجن ثلاث سنوات، كما برأت 109 متهمين، وانقضاء الدعوى لمتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة.

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كما غرمت المحكمة المتهمين 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، و2 مليون لحديقة الأورمان و10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليونا لكلية الهندسة.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين الـ379 منهم 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.